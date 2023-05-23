Валерий Баринов заявил, что артистам-иноагентам нужно вымаливать прощение

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Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов заявил, что Максим Галкин, певица Земфира, Семен Слепаков и другие артисты, которых признали иноагентами на территории России, обратились в суды с исками. Артист отметил, что такое происходит потому, что они хотят вернуться на родину, хотя не знают, как это сделать.

— Многие считают, что они хотят вернуться и зарабатывать в России на корпоративах. Я так не думаю. Они хотят вернуться, потому что у них там полная тоска. Вы попробуйте погрузить себя в его, этого иноагента, шкуру. Это же страшно, — рассказал Баринов.

Артист также отметил, что всему послужила одержимость «свободой слова». Но в один момент человек задумался: кто он без своей страны. По словам Баринова, тем, кого признали иноагентами, необходимо вымаливать прощение, рассказал он в беседе с изданием «Аргументы и факты».

— Но приползти им страшно — вдруг не примут, — заключил Баринов.

Ранее российский актер Александр Пашутин, звезда фильмов «Гардемарины, вперед!» и «На безымянной высоте», заявил, что иноагенты — это предатели, достойные трибунала.