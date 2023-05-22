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«Все они предатели родины»: Александр Пашутин рассказал, какой участи достойны артисты-иноагенты

Павел Иванов
Общество
«Все они предатели родины»: Александр Пашутин рассказал, какой участи достойны артисты-иноагенты
Фото: РИА Новости

Российский актер Александр Пашутин, звезда фильмов «Гардемарины, вперед» и «На безымянной высоте» открыто заявил, будучи ребенком войны, что иноагенты — это предатели, достойные трибунала. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая.

— Раньше их бы отдали под трибунал и мгновенно расстреляли. Я считаю, что и сейчас этих изменников надо поставить к стенке. Мы говорим: «Они иноагенты». Какие они иноагенты?! Нет такого слова в русском языке. Есть слово «предатели». Назаров, Слепаков*, Галкин* и все остальные — все они предатели родины. Они продали Россию, — заявил актер.

Пашутин также подчеркнул, что Россия — как мать, которую нельзя предавать, рассказал он в интервью изданию Аргументы и факты

15 мая юморист Максим Галкин* подал иск в Замоскворецкий суд Москвы о снятии с него этого опального статуса. Артист собирается оспорить решение ведомства о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов.

Также, 14 апреля Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова*.

В свою очередь, 5 апреля Тверской районный суд столицы оштрафовал актера Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

* — признан в России иноагентом.

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