Задержан работодатель погибших в коллекторе мужчин в Мытищах

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, Мытищи, улица Борисовка Карта всех событий

Четверо мужчин погибли в коллекторе в Мытищах. По подозрению в нарушении требований охраны труда задержан генеральный директор фирмы, где они работали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 23 мая.

По ее словам, мужчину подозревают в том, что он не обеспечил своих рабочих необходимым оборудованием: газоанализаторами, системами принудительной вентиляции, анкерными системами. Помимо этого, следствие установило, что у рабочих компании, которая выполняла техническое и аварийное обслуживание дома, вовсе отсутствовали регламент и необходимые допуски на проведение работ в коллекторе.

— В скором времени генеральному директору фирмы предъявят обвинение и изберут меру пресечения, — резюмировала Врадий.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в понедельник, 22 мая, у жилого дома на улице Борисовке в Мытищах. В коллекторе обнаружили тела четверых рабочих, которые откачивали из него воду. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.