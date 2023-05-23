Мужчина, зарезавший прохожего на улице Марии Ульяновой, предстанет перед судом

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Москва, улица Марии Ульяновой Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло на юго-западе столицы осенью 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 23 мая.

По ее словам, уроженца Курской области 1999 года рождения обвиняют по статьям «Убийство» и «Кража». Молодой человек признал свою вину и рассказал, что ссора с погибшим произошла внезапно и раньше они знакомы не были. По его словам, после того как он убил прохожего, он похитил мобильный телефон и его личные вещи.

— Сотрудники СК собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — резюмировала Иванова.

Убийство, о котором идет речь, произошло на улице Марии Ульяновой 12 ноября 2022 года. Молодой человек поссорился на улице с мужчиной 1975 года рождения. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе который гость столицы достал нож и зарезал оппонента. В попытке скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело погибшего в мусорный контейнер.