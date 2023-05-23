Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина, зарезавший прохожего на улице Марии Ульяновой, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, зарезавший прохожего на улице Марии Ульяновой, предстанет перед судом
Фото: shutterstock
Москва, улица Марии Ульяновой Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло на юго-западе столицы осенью 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 23 мая.

По ее словам, уроженца Курской области 1999 года рождения обвиняют по статьям «Убийство» и «Кража». Молодой человек признал свою вину и рассказал, что ссора с погибшим произошла внезапно и раньше они знакомы не были. По его словам, после того как он убил прохожего, он похитил мобильный телефон и его личные вещи.

— Сотрудники СК собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — резюмировала Иванова.

Убийство, о котором идет речь, произошло на улице Марии Ульяновой 12 ноября 2022 года. Молодой человек поссорился на улице с мужчиной 1975 года рождения. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе который гость столицы достал нож и зарезал оппонента. В попытке скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело погибшего в мусорный контейнер.

Следственный комитет Москва Преступления Убийства Уголовные дела
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте