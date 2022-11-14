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Один мужчина погиб в результате поножовщины на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Один мужчина погиб в результате поножовщины на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Марии Ульяновой Карта всех событий

Уличная ссора на юго-западе столицы переросла в поножовщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, драка произошла возле одного из жилых домов на улице Марии Ульяновой поздним вечером 12 ноября. Между 23-летним уроженцем Курской области и ранее ему незнакомым мужчиной 1975 года рождения вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки гость столицы достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в область туловища. От полученных ран мужчина скончался.

Чтобы спрятать следы преступления, злоумышленник забросил тело погибшего в мусорный контейнер и скрылся.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали «по горячим следам» недалеко от места преступления.

В понедельник, 14 ноября, Следственный комитет попросит Гагаринский районный суд заключить фигуранта под стражу.

Ту же меру пресечения 12 ноября суд избрал для одного из подозреваемых по делу об убийстве 14-летнего подростка вблизи озера «Святое» в столице. В тот же день арестовали и второго злоумышленника. Ранее считалось, что с юношей расправились сверстники, но оказалось, что следствие подозревает 21 и 24-летних мужчин.

Это стало известно после того, как руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала о подробностях резонансного дела.

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