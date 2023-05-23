Верховный суд предложил запретить заключать под стражу матерей по нетяжким преступлениям

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Верховный суд России предложил не заключать под стражу по нетяжким преступлениям женщин, у которых есть малолетние дети. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

— По уголовным делам о ненасильственных преступлениях в 2022 году удовлетворено 1379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, которым установлена инвалидность I или II группы, — рассказал он.

Верховный суд уже подготовил законопроект «В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях — преступлениях средней тяжести насильственного характера», передает ТАСС.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых. Как уточняется, собирать пробы ДНК планируют у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.