Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аферисты украли у внучки наркома Цурюпы 2,4 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферисты украли у внучки наркома Цурюпы 2,4 миллиона рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, улица Серафимовича, 2 Карта всех событий

Мошенники украли у 81-летней внучки наркома продовольствия РСФСР Александра Цурюпы 2,4 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Преступление произошло 30 марта. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее средствам угрожает опасность и, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет.

Доверчивая жительница дома на улице Серафимовича согласилась и перевела 2,4 миллиона рублей на счет, который указал аферист. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщил «МК», по данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Другую мошенницу задержали в Москве сотрудники полиции. Бывшая сотрудница брачного агентства собрала более 17 миллионов рублей со своих клиентов за подбор женихов, после чего сбежала.

Москва Район Якиманка Центральный административный округ (ЦАО) Преступления Уголовные дела
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте