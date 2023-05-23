Аферисты украли у внучки наркома Цурюпы 2,4 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, улица Серафимовича, 2 Карта всех событий

Мошенники украли у 81-летней внучки наркома продовольствия РСФСР Александра Цурюпы 2,4 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Преступление произошло 30 марта. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее средствам угрожает опасность и, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет.

Доверчивая жительница дома на улице Серафимовича согласилась и перевела 2,4 миллиона рублей на счет, который указал аферист. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщил «МК», по данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Другую мошенницу задержали в Москве сотрудники полиции. Бывшая сотрудница брачного агентства собрала более 17 миллионов рублей со своих клиентов за подбор женихов, после чего сбежала.