Нож в носке и безответная любовь: что известно о нападении на школьницу во время последнего звонка под Волгоградом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 23 мая, в поселке Иловля Волгоградской области одиннадцатиклассник неожиданно напал с ножом на одноклассницу во время последнего звонка, чуть не перерезав ей горло. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Нож в носке

В самый разгар проведения школьной линейки в учебном заведении Волгоградской области парень достал складной нож из носка и резко схватил за горло сверстницу. Момент нападения попал на камеру. На ситуацию оперативно отреагировал другой одноклассник девушки — Андрей. Он выхватил нож из рук нападавшего и оттащил его подальше.

— Я взглядом заметил, что нападавший приобнял одноклассницу. У меня вызвало это недоверие, так как он обычно ни с кем не контактирует и не общается. Когда еще больше развернулся в их сторону, я увидел лезвие ножа, сразу повернулся, схватил его руку с ножом, — рассказал Андрей.

Школьницу осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшего уже задержали и доставили в отдел полиции на допрос.

Проявлял агрессию и раньше

По словам одной из учениц Иловлевской средней школы, нападавший ранее уже проявлял агрессию по отношению к другим детям без повода и даже приносил в школу нож. Однако с пострадавшей он не вступал в конфликт.

Как сообщают в прокуратуре Волгоградской области, ранее школьник не состоял на профилактических учетах.

Безответная любовь

По данным Telegram-канала Shot, парень был влюблен в одноклассницу, но она не отвечала взаимностью, поэтому он решил перерезать ей горло. Однако до этого он не пытался рассказать девушке о своих чувствах, а одноклассники подшучивали, говоря, что ему «ничего не светит».

В школе рассказали, что парень сильно переживал из-за ЕГЭ. При этом школьные учителя уверяют, что парень был очень тихим и спокойным подростком. Известно, что школьника воспитывает мать, а отец скончался несколько лет назад. Также у него есть старший брат, передает РИА Новости.

Региональный СК начал проверку по данному факту. Мотивы поступка юноши пока не ясны, следствие заявило, что среди прочего оценит и работу школьного руководства.