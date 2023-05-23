Капитальный ремонт в жилом районе Чертаново Северное завершится до конца года

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Специалисты проводят капитальный ремонт в столичном экспериментальном жилом квартале Чертаново Северное. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Владимир Кожиченков.

— В 2023 году завершим комплексный капитальный ремонт этого объекта. Шедевр советской архитектуры получит современный комфорт и свежий красивый портрет, — отметил он.

В рамках восстановительных работ специалисты расчищают фасадные элементы, а также утепляют межпанельные швы. Планируется также восстановить геометрию выносных элементов и рустованных участков.

При обнаружении монтажной бригадой мест усталостных разрушений декоративного слоя наружных стеновых панелей будут произведены работы по заделке трещин и восстановлению бетонного слоя. На завершающей стадии стены фасада окрасят.

Помимо этого, в столичном районе Отрадное специалисты проведут капитальный ремонт здания, расположенного по адресу улица Отрадная, дом № 15б. Для обновления фасада дома специалисты используют современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.