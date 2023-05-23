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Приметы и советы

Экономист Дудчак сообщил, что нет предпосылок для роста инфляции в России

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Дудчак сообщил, что нет предпосылок для роста инфляции в России
Фото: shutterstock

Инфляция в России находится на низком уровне благодаря принятым мерам финансовых властей. Такое мнение высказал экономист Александр Дудчак.

Эксперт отметил, что правительство делает все возможное, чтобы избежать роста инфляции: открывая новые производства, насыщая рынок товарами.

Дудчак уточнил: чтобы добиться низкой инфляции, могут быть разные способы и методы. Например, можно просто ограничить доступ к деньгам. В таком случае инфляция остановится, но через какое-то время вернется с более серьезными последствиями, поэтому этот метод неэффективен, передает «360».

23 мая глава правительства России Михаил Мишустин назвал инфляцию в России самой низкой в Европе на начало мая, передает Общественная служба новостей.

Летом в России ожидается достаточно выгодный курс валют: рубль должен продолжить укрепление не только к доллару и евро, но и ко многим другим валютам. Однако не исключено, что серьезные потрясения в мире в течение года могут сильно изменить экономическую ситуацию в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

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