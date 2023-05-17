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«Доллар по 65»: что будет с курсом рубля во второй половине 2023 года

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Курс рубля Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Доллар по 65»: что будет с курсом рубля во второй половине 2023 года
Фото: shutterstock

Летом в России ожидается достаточно выгодный курс валют: рубль должен продолжить укрепление не только к доллару и евро, но и ко многим другим валютам. Однако не исключено, что серьезные потрясения в мире в течение года могут сильно изменить экономическую ситуацию в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По мнению аналитика, евро и доллар летом будут практически равны относительно рубля.

— По паре доллар-рубль летом я вижу 75 рублей за доллар. Евро летом будет чуть повыше, я прогнозирую 77–79 рублей за евро, — подчеркнул эксперт.

Как отметил Разуваев, в этом году доллар может снизиться до 65 рублей.

— Вполне возможно, что примерно к таким же значениям придет и евро. Однако это случится не летом, а позднее, — уточнил собеседник «ВМ».

Некоторые политические события могут сильно удешевить евро в 2023 году, предположил эксперт.

— Я считаю, пессимисты правы: легко может получиться, что какая-нибудь крупная страна (вроде Италии или Испании; Франция пока вряд ли, но тоже не исключено) заявит о желании выйти из зоны евро. Тогда евро будет очень сильно дешеветь, — пояснил экономист.

Высокой волатильности валютного курса в России ждать не стоит, если не случится непредвиденных событий, отметил Разуваев. Среди таких «черных лебедей» могут быть:

  • дефолт в Америке;
  • сильный банковский кризис;
  • эскалация украинского конфликта;
  • новая пандемия.

Однако по умолчанию прогноз дальнейшей экономической ситуации в России довольно благоприятный, уверен Разуваев.

— Рубль начнет потихоньку укрепляться ко всем основным валютам: доллару, евро, юаню и т. д. Даже к тем валютам, которые сильно завязаны на Россию, он тоже будет укрепляться. А укрепление рубля понравится нашим гражданам, которые хотят отдохнуть в теплых краях, — рассказал специалист.

По словам эксперта, россиянам стоит учитывать не только экономическую ситуацию в своем государстве. Так, из-за высокой инфляции в Турции (которая, вполне возможно, сохранится в будущем) российские туристы получают возможность гораздо дешевле ездить в эту страну, заключил аналитик.

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