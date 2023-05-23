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Ефимов: Инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Инвесторы вложат более 19,2 миллиарда рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

— Сегодня в Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание для молочно-раздаточных пунктов и системы хранения для архивов. Совокупный объем инвестиций в создание и модернизацию производств составит более 19,2 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Отмечается, что взамен город гарантирует закупку продукции на 90 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в 2023 году город заключил шесть контрактов в разных отраслях. Общий объем инвестиций составит почти пять миллиардов рублей.

Фонд развития и поддержки культуры и спорта получил в аренду от города свыше 1,5 гектара земли, расположенной в Мещанском районе. На участке планируется построить многофункциональный спортивный центр, сообщил Ефимов.

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