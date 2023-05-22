Владимир Ефимов: Инвестор построит спортивный центр в Мещанском районе

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Фонд развития и поддержки культуры и спорта получил в аренду от города свыше 1,5 гектара земли, расположенной в Мещанском районе. На участке планируется построить многофункциональный спортивный центр. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, масштабный инвестиционный проект будет реализован на улице Сущевский Вал. Строительство должно завершиться в течение пяти лет.

— Общая площадь комплекса составит 8,7 тысячи квадратных метров. Инвестор построит многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной, — рассказал Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки были предоставлены фонду без проведения торгов. За установленный в пять лет срок застройщик должен полностью завершить работы по созданию спортивной инфраструктуры.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов столичные застройщики возводят девять бассейнов, рассказал Владимир Ефимов.