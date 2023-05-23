Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за ненадлежащее обращение с животными

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В ходе пленарного заседания Госдума приняла во втором чтении законопроект, содержащий поправки в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за ненадлежащее обращение с животными. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба Госдумы.

Уточняется, поправки вводят штрафы суммой до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или угрозу для здоровья граждан. Проект был внесен в Думу в декабре 2021 года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Также законопроект вводит штрафы за несоблюдение требований к должному уходу и содержанию животных до 30 тысяч рублей. Кроме того, законопроект устанавливает штраф до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными. В свою очередь законопроект курирует обращение с бездомными животными — за ненадлежащее обращение штраф составит 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Поправки были внесены в июле 2021 года.