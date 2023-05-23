В Госдуме поддержали введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Поправки были внесены в июле 2021 года.

Их внесли первый замглавы думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно поправкам, за вышеназванное правонарушение предлагается ввести штраф для россиян в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, передает ТАСС.

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