«Страшная вещь»: в каких случаях предлагается усыплять бездомных животных

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В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей зверей предложили усыплять. В каких случаях это может произойти — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома в Оренбурге. Местное Заксобрание приняло решение направить в Госдуму законопроект, предлагающий «умерщвление бродячих собак гуманными методами» (помимо уже прописанного в ФЗ-498):

если животное проявляет немотивированную агрессивность и это установлено специалистами;

если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.

Кроме того, депутаты Алтайского и Ставропольского края поддержали идею гуманно усыплять животных. По мнению депутата Николя Будуева, в России стоит задуматься о введении такой инициативы. Это связано с участившимися нападениями собак на людей. Эту же идею поддержал и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— Скажу страшную вещь: такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей, — заключил он.

Решит ли проблему бездомных животных законопроект о «гуманной эвтаназии» — в материале «Вечерней Москвы».