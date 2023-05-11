Почему законопроект о «гуманной эвтаназии» не решит проблему бездомных животных

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В мае Госдума может принять законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных. Из-за него под угрозой отстрела могут оказаться тысячи собак и кошек, в том числе имеющих дом и попавших на улицу случайно. Между тем проблема агрессивных животных действительно есть. Но решить ее можно без радикальных мер. Кто и зачем предлагает узаконить убийство беспризорных животных, что об этом думают зоозащитники и как можно решить проблему иначе — в материале «ВМ».

Что произошло

16 мая в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта, который позволяет регионам самим принимать решения о том, как обращаться с бездомными животными на своей территории. Среди прочего документ дает местным властям право на так называемую гуманную эвтаназию. По сути, речь идет об узаконенном убийстве беспризорных животных.

Сейчас в стране действует программа ОСВВ — «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». В некоторых случаях животным находят хозяев или оставляют в приюте на постоянной основе. При этом действующий закон (ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными») разрешает усыпление только в одном случае — чтобы прекратить непереносимые физические страдания четырехлапого из-за болезни или полученных травм.

В случае принятия законопроекта местные власти смогут сами решать, что делать с животными, которые могут причинить «вред жизни или здоровью граждан». Допускается умерщвление. Причем о том, какие именно животные могут ему подвергнуться, в документе не прописано. Однако об этом можно судить по инициативам региональных парламентов.

Что говорят сторонники гуманной эвтаназии

Предложения ужесточить ФЗ «Об ответственном обращении с животными» регулярно поступают в Госдуму. Поводом для этого всякий раз становятся случаи нападения бездомных собак на людей. Такие новости действительно не редкость: вот три примера только за последний месяц — Иркутская область, Чита, Оренбург.

Последний, оренбургский случай, наиболее резонансный и трагичный: стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома. Через несколько дней после этого местное Заксобрание направило в Госдуму законопроект, предлагающий «умерщвление бродячих собак гуманными методами». Авторы инициативы предлагают усыплять собак еще в двух случаях (помимо уже прописанного в ФЗ-498):

если животное проявляет немотивированную агрессивность и это установлено специалистами;

если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.

Идею гуманно усыплять животных поддержали депутаты еще двух регионов — Алтайского и Ставропольского края.

При этом в качестве основного аргумента сторонники меры всякий раз называют участившиеся случаи нападения бездомных собак на людей. Действующий закон, по их мнению, якобы связывает властям руки и ставит их под удар. Вот как на этот счет, например, высказался один из авторов законопроекта, который рассмотрят 16 мая, депутат Николай Будуев:

— Необходимо вести речь о такой мере, как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей.

С идеей усыплять собак, которых долго не забирают из приюта, выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов:

— Скажу страшную вещь: такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей.

Что об инициативе думают ее противники и зоозащитники

Зоозащитники негативно отреагировали на законопроект о гуманной эвтаназии. Почти сразу после внесения инициативы в Госдуму они начали писать обращения против нее. Характерна и позиция Ассоциации «Благополучие животных» (объединяет более 30 организаций, специализирующихся на помощи животным), которая назвала законопроект «недопустимым и губительном».

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В докладе ассоциации также утверждается: в случае изменения закона для большинства регионов единственным методом решения проблемы бездомных животных станет «отлов и умерщвление». Из-за этого высок риск того, что исполнителями контрактов на услуги по обращению с беспризорными четырехлапыми станут живодеры. А добросовестные подрядчики, действительно помогающие брошенным на произвол судьбы животным, «будут обречены свернуть деятельность».

Кроме того, зоозащитники опасаются, что из-за размытых формулировок законопроекта животных начнут умерщвлять жестокими способами (травля, отстрел, забой и так далее). При этом признать «агрессивным» смогут любое животное, на которое кто-то пожалуется. Последний факт поставит под угрозу убийства даже домашних питомцев, которые находятся на самовыгуле или просто потерялись на улице.

— Есть страх, что животных будут умерщвлять, и никто даже не будет знать, каким образом. Никаких специальных препаратов куплено не будет, а собаки просто будут забиты палками нанятыми задарма живодерами. Возможны самые страшные варианты, говорит «ВМ» зоозащитница Мария.

Против инициативы высказались и в Госдуме. Так, депутат и первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что нынешний закон, реализующий систему ОСВВ, вполне эффективен, а к гуманной эвтаназии призывают лишь те регионы, которые саботируют его выполнение.

— По тем законопроектам, которые предлагают вернуть эвтаназию, умерщвление, усыпление (в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» — прим. «ВМ»), выступаю против. Здесь занимаю принципиальную позицию, — заявил он «ВМ».

Законопроект также не поддержала Общественная палата (ОП) Москвы. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных Сергей Ладочкин назвал поправку об эвтаназии «категорически неправильной».

— Животных можно будет убивать любым методом, а не просто усыплять. Собаки достойны человеческого отношения и гуманности, — подчеркнул Ладочкин.

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Насколько эффективна программа ОСВВ

Программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат» (ОСВВ) была принята в 2018 году. Через два года вступила в силу норма, согласно которой единственное основание для эвтаназии — неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания.

Статистика Роспотребнадзора за последние годы (2019, 2020, 2021, 2022) показывает, что ОСВВ работает эффективно. Наиболее отчетливо это видно на примере Москвы и Санкт-Петербурга, где программа реализуется лучше всего. Так, в столице, как отметил начальник Управления жилищной политики и благоустройства дворовых территорий Иван Кормилицын, ежегодное снижение бездомных животных наблюдается с 2019 года, а их «отстрел вообще не рассматривается».

ОСВВ показывает свою эффективность и в других субъектах. По данным ассоциации «Благополучие животных», в тех регионах, где программу действительно применяют (а не имитируют ее выполнение), наблюдается заметное снижение численности безнадзорных собак и вместе с тем сокращение случаев нападений на людей. Так, за последние пять лет их количество заметно снизилось в Нижнем Новгороде (на 76 процентов), в Иркутской области (50), в Московской области (25), в Перми (20).

— В целом, по данным Роспотребнадзора, за последние годы произошло снижение покусов на 15 процентов. И это только за счет тех регионов, которые выполняют программу ОСВВ. А если все будут придерживаться ОСВВ, то через 3–4 года проблема бездомных животных решится, — рассказала «ВМ» зампред рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при ОП Москвы Елена Иванова.

Однако в некоторых субъектах проблема с бездомными животными усугубляется. И причина не в ОСВВ — программа в них попросту не проводится. Среди них Астраханская и Оренбургская области, Якутия и Бурятия. По словам депутата Бурматова, именно из этих регионов регулярно поступают новости о нападениях собак, а местные власти призывают к радикальным мерам с умерщвлением животных.

— В Москве встретить бездомную собаку — редкость. Всего 14 приютов почти решили проблему в самом крупном городе страны, — говорит он. — Но есть регионы, которые самоустранились от проблемы. Например, в Оренбурге, где нет ни одного муниципального приюта. Или в Астрахани, где из 28 миллионов рублей, выделенных на приюты, 28 миллионов украли. То есть 100 процентов средств разворовано! Конечно, в таких регионах и происходят трагедии.

Почему отстрел бездомных животных — не выход

Мировой и российский опыт показывает: убийство бездомных собак — бесполезная и дорогостоящая мера. Не говоря уже об этической стороне вопроса.

Так, в Индонезии в 2000-е годы практиковали массовые отстрелы и потравы беспризорных собак для профилактики вспышек бешенства. На одном из островов за два года уничтожили несколько сотен тысяч псов. Но их численность довольно быстро восстановилась. Позднее исследование показало, что произошедшее имеет повсеместный характер: при отстреле оставшиеся в живых животные плодятся с большей скоростью, чтобы восполнить популяцию.

В России в 1990-е и 2000-е годы отлов и усыпления использовали как основной метод контроля популяции бездомных животных. Однако он не работал. Так, по словам начальника петербургского Управления ветеринарии Юрия Андреева, в Северной столице до 2005 года таким образом ежегодно умерщвляли около пяти тысяч собак. Однако со временем их число почти не менялось. В 2006 году город перешел на ОСВВ, и численность животных начала сокращаться. Через пять лет в Санкт-Петербурге стало в два раза меньше беспризорных собак (2648), а в 2022-м их число снизилось до 1710.

Есть и другие аргументы против умерщвления уличных животных. Вот некоторые из них:

жестокий метод контроля популяции бездомных животных привлечет к их отлову живодеров;

под отстрел или «гуманную эвтаназию» могут попасть домашние животные, находящиеся на самовыгуле;

первыми жертвами отстрела станут более социализированные животные, которые идут на контакт; на их место придут более агрессивные стаи.

Как можно решить проблему бездомных животных

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что решить проблему помогут два шага — контроль за реализацией ОСВВ в регионах и работа с владельцами собак. Чаще всего животные оказываются на улице из-за людей.

В ассоциации «Благополучие животных» предложили целый комплекс мер, которые направлены на борьбу с причинами появления бездомных животных. Вот некоторые из них: