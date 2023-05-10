Браконьеры или местные? Кто стрелял в медведя Диксона и какое наказание за это грозит

Фото: Пресс-служба зоосада

Белый медведь Диксон живет в Московском зоопарке почти восемь месяцев. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает — мишка находится под присмотром ветеринаров, делает успехи в восстановлении и даже сам ловит рыбу. Однако осенью прошлого года жизнь косолапого была на волоске. «Вечерняя Москва» вспомнила, что произошло с Диксоном, а также попыталась разобраться, кто изувечил медведя и что грозит нападавшим.

Что произошло с Диксоном

В сентябре 2022 года в арктическом поселке Диксон (Красноярский край) нашли раненого белого медведя. На его теле было более 30 огнестрельных ранений. Местные жители сообщили о произошедшем спасателям. Вскоре зверя решено было доставить на лечение в Москву.

Столичные специалисты осмотрели животное и выяснили, что медведю около трех лет, его состояние оценивалось как критическое: у зверя выявили перелом позвоночника, обезвоживание, ушиб спинного мозга и паралич задних конечностей. Ветеринары делали все возможное, чтобы помочь медведю. В итоге им удалось выходить мишку.

Спасенного медведя назвали Диксон. С тех пор за его судьбой следит вся страна. По прогнозам экспертов, реабилитация медведя займет годы, и, вероятно, он больше не сможет ходить, а значит, вернуться в дикую природу.

С Диксоном регулярно работают специалисты. Для его тренировок в Московском зоопарке соорудили специальный бассейн. Мишка вновь научился сидеть и держать равновесие. Кроме того, он разучивает новые команды.

Кто изувечил белого медведя

После осмотра Диксона стало известно, что его ранили картечью из самодельного оружия. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что полиция ищет людей, изувечивших животное.

— Хочу прояснить ситуацию по Диксону: правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем — выявляют участников и степень их вины, — написала Радионова.

Впоследствии никаких новостей о расследовании нападения на белого медведя не было. Одна из версий — стрелять в медведя мог житель поселка Диксон (его население около 320 человек), подумавший, что животное хочет напасть на него.

Такой сценарий развития событий описал житель поселка Дмитрий Калашников. По его словам, за несколько часов до обнаружения раненого Диксона в местном чате появилось сообщение, что белый медведь бродит по окраинам населенного пункта.

— В это же самое время местный выходит, вот он (медведь — прим. «ВМ») — на расстоянии двух прыжков до него. И все, он и бабахнул в его сторону, дробью там жахнул, чтобы отпугнуть, там варианта другого ему не оставалось, — рассказывал Калашников.

Еще одна версия — Диксон стал жертвой браконьеров. Ежегодно в Российской Арктике убивают до 200 белых медведей.

Что грозит напавшим на Диксона

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России как уязвимый вид. Охота на него запрещена с 1957 года.

По словам юриста Дмитрия Краснова, в случае, если речь идет о браконьерстве, напавшим на Диксона грозит наказание по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

— По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — объяснил он «ВМ».

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О том, как медведь Диксон живет в Московском зоопарке, — в материале «ВМ».