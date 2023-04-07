Медведь Диксон разучил новую команду «Дай»

Фото: Пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Белый медведь Диксон разучил новую команду. Теперь он может выполнить упражнение «Дай». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Теперь по просьбе зоологов он может дать им в руки тренировочную палочку, — поделилась она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Новое упражнение Диксон разучивал в течение месяца. Медведь делает успехи: ранее он придерживал палочку зубами, а теперь начал помогать себе в этом лапой. Зверь поддерживает предмет, чтобы он не упал раньше времени.

Зоологи используют упражнение «Дай», чтобы Диксон мог отдохнуть между сложными задачами. Дело в том, что медведь начинает нервничать, когда у него что-то не получается. Упражнение отвлекает и расслабляет Диксона, переключая его внимание на новый предмет, объяснила Акулова в Telegram-канале.

В Московский зоопарк белого медведя привезли в сентябре 2022 года. Его эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Специалисты Московского зоопарка видят положительную динамику в состоянии медведя Диксона. Однако делать выводы пока рано, так как реабилитация может занять до полутора лет.