«В дикую природу он не вернется»: в Московском зоопарке рассказали о будущем медведя Диксона

Фото: Пресс-служба зоосада

Самый известный в России краснокнижный белый медведь Диксон, обитающий в Московском зоопарке, продолжает проходить реабилитацию. Он осваивает новые движения и учится правильно ставить лапу. Специалисты, работающие с медведем, отмечают положительную динамику. Корреспондент «Вечерней Москвы» навестил Диксона и поговорил с зоологом, чтобы узнать, сможет ли любимец миллионов когда-нибудь вернуться в дикую природу.

Как лечат Диксона

По словам Ивана Пажетнова, заведующего отделом хищных животных Московского зоопарка, специалисты регулярно проводят с Диксоном тренинги, которые в том числе направлены на стимуляцию его подвижности. Помимо стандартных методов лечения, эксперты решили использовать и технологические новшества.

— Согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, в работе с медведем теперь используется вибромассажер, — рассказывает Пажетнов. — Он способствует расслаблению мышц и профилактике застоя в них молочной кислоты.

Миостимулятор — еще одно устройство, которое применяется специалистами при лечении хищника. Оно необходимо для стимулирования сокращения мышц посредством электрического импульса.

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Чему научили медведя в зоопарке

Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в состоянии медведя. Так, Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения «лежа» в положение «сидя», чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения.

— Несмотря на свое состояние, Диксон активно занимается на тренингах, с большой готовностью идет на контакт с зоологами и выполняет задания, — рассказал зоолог.

В числе последних упражнений, которые освоил медведь, — перевороты с боку на бок, «дай» и «пять», в ходе которых Диксон может отдать зоологам посторонний предмет, оказавшийся в его вольере, и поднять свою лапу прямо напротив руки зоолога.

Такие упражнения, по словам Пажетнова, приучают медведя к прикосновениям и ветеринарной обработке.

Сколько продлится реабилитация Диксона

В беседе с корреспондентом «ВМ» Пажетнов заметил, что ситуация с Диксоном является уникальной, так как никому в мире еще не приходилось заниматься реабилитацией столь крупного хищника с парализованными конечностями. По этой причине специалисты Московского зоопарка к любым прогнозам относятся очень осторожно и не спешат с выводами.

— В подобных случаях на восстановление может потребоваться как минимум от года до полутора лет. Но, как правило, пострадавший нуждается в реабилитации до конца жизни. Поэтому в дикую природу Диксон уже не вернется: с такими серьезными травмами он там просто погибнет, — заключил собеседник «ВМ».

Белого медведя Диксона привезли в Московский зоопарк в сентябре прошлого года. Его эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.