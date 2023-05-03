Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Московском зоопарке показали, как медведь Диксон ловит рыбу

Евгений Жуков
Город
В Московском зоопарке показали, как медведь Диксон ловит рыбу
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Водные процедуры белого медведя Диксона продолжаются. Периодически зоологи устраивают мохнатому зверю самую настоящую рыбалку. Об этом в среду, 3 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Сегодня в бассейн медведя запустили две форели: ловил он их очень ловко, даже не загоняя на мелководье, как делал это раньше, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, свою первую добычу Диксон съел прямо в воде, а другую отнес к себе «на лежанку». Акулова отметила, что таким образом медведь пытается «растягивать удовольствие».

Видео: Telegram / Светлана Акулова

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В столичный зоопарк его привезли в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с полуострова Таймыр, где животное получило огнестрельное ранение. Ветврачи зоосада сделали ему рентген: в результате у животного было обнаружено порядка несколько десятков отверстий от картечи разного диаметра. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к Диксону и посмотрел, как медведь проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация животного.

рыбалка Животные Московский зоопарк
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте