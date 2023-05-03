В Московском зоопарке показали, как медведь Диксон ловит рыбу

Фото: Пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Водные процедуры белого медведя Диксона продолжаются. Периодически зоологи устраивают мохнатому зверю самую настоящую рыбалку. Об этом в среду, 3 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Сегодня в бассейн медведя запустили две форели: ловил он их очень ловко, даже не загоняя на мелководье, как делал это раньше, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, свою первую добычу Диксон съел прямо в воде, а другую отнес к себе «на лежанку». Акулова отметила, что таким образом медведь пытается «растягивать удовольствие».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В столичный зоопарк его привезли в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с полуострова Таймыр, где животное получило огнестрельное ранение. Ветврачи зоосада сделали ему рентген: в результате у животного было обнаружено порядка несколько десятков отверстий от картечи разного диаметра. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к Диксону и посмотрел, как медведь проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация животного.