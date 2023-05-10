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Стая собак насмерть загрызла жителя Иркутской области

Лейла Алиева
Происшествия
Стая собак насмерть загрызла жителя Иркутской области
Фото: shutterstock

На жителя Иркутской области напала стая бродячих собак и загрызла его насмерть. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Известно, что тело 63-летнего мужчины с отгрызенной рукой и множественными телесными повреждениями было найдено на территории овощехранилища города Усолье-Сибирское. Следователи установили, что его загрызли собаки, а от полученных ран пострадавший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», говорится на сайте ведомства.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

Иркутская область Смерть Собаки
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