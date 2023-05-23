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Весельчак Базиль и строгая Одетта: Московский зоопарк показал снежных барсов, живущих в центре воспроизводства

Лейла Алиева
Город
Весельчак Базиль и строгая Одетта: Московский зоопарк показал снежных барсов, живущих в центре воспроизводства
Фото: shutterstock
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В центре воспроизводства Московского зоопарка обитают четыре снежных барса, среди них Базиль, Одетта, Дая и Унцик. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада во вторник,23 мая.

— Снежные барсы — необыкновенные кошки, которые смогли покорить Эверест. Мало кто знает, но они также водятся и в России, в Алтае-Саянском экорегионе. К сожалению, это всего лишь 1–2 процента от мировой популяции, которая насчитывает не более четырех тысяч особей, — говорится в сообщении.

Среди снежных барсов, живущих в столичном зоопарке, «весельчак Базиль, строгая Одетта, грациозная Дая и очень самодостаточный Унцик». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале зоосада, можно увидеть Базиля, который с нетерпением ждет лета и валяется в траве, обнюхивая каждый листочек.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

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