Весельчак Базиль и строгая Одетта: Московский зоопарк показал снежных барсов, живущих в центре воспроизводства
В центре воспроизводства Московского зоопарка обитают четыре снежных барса, среди них Базиль, Одетта, Дая и Унцик. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада во вторник,23 мая.
— Снежные барсы — необыкновенные кошки, которые смогли покорить Эверест. Мало кто знает, но они также водятся и в России, в Алтае-Саянском экорегионе. К сожалению, это всего лишь 1–2 процента от мировой популяции, которая насчитывает не более четырех тысяч особей, — говорится в сообщении.
Среди снежных барсов, живущих в столичном зоопарке, «весельчак Базиль, строгая Одетта, грациозная Дая и очень самодостаточный Унцик». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале зоосада, можно увидеть Базиля, который с нетерпением ждет лета и валяется в траве, обнюхивая каждый листочек.
Недавно столичный зоопарк поделился видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов. После угощения кот побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.