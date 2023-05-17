Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Больше ни кусочка не осталось?»: Московский зоопарк показал, как кормят камышового кота Заури

Евгений Белоусов
Город
«Больше ни кусочка не осталось?»: Московский зоопарк показал, как кормят камышового кота Заури
Фото: Telegram / Московский зоопарк
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Пресс-служба Московского зоопарка в среду, 17 мая, поделилась видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов.

— Продолжает удивлять своей мимикой: взгляд то настороженный, то удивленный: и это все? Больше ни кусочка не осталось? — говорится в публикации.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

После угощения Заури побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

В январе гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.

Москва Животные Московский зоопарк
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте