«Больше ни кусочка не осталось?»: Московский зоопарк показал, как кормят камышового кота Заури

Фото: Telegram / Московский зоопарк

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Пресс-служба Московского зоопарка в среду, 17 мая, поделилась видеороликом с камышовым котом Заури, который лакомился мясом во время одного из своих тренингов.

— Продолжает удивлять своей мимикой: взгляд то настороженный, то удивленный: и это все? Больше ни кусочка не осталось? — говорится в публикации.

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После угощения Заури побежал за брошенным ему мячиком, но получил им по уху и предпочел в последний момент не ловить его.

В январе гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.