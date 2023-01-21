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Непростой характер: Московский зоопарк рассказал про камышового кота Заури

Араз Салехов
Город
Непростой характер: Московский зоопарк рассказал про камышового кота Заури
Фото: Московский зоопарк

Сотрудники Московского зоопарка налаживали контакт с камышовым котом Заури около года, несмотря на то, что он приехал в зоосад совсем котенком. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Заури приехал к нам из французского зоопарка еще котенком: несмотря на подходящий возраст для воспитания, киперы налаживали с ним контакт в течение целого года. Кот долго привыкал к тому, что ему можно есть в присутствии человека, а затем начал брать еду с пинцета, — рассказала Акулова.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным, написала Акулова в своем Telegram-канале.

До этого директор зоопарка рассказала, что медведь Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.

Помимо этого, в рамках акции «В зоопарке ждут подарки» жители столицы принесли в зоосад 50 мешков с игрушками. В частности, горожане приносили резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое.

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