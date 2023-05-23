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График следования поездов на Казанском направлении МЖД изменится с 27 мая до 10 июля

Павел Иванов
Город
График следования поездов на Казанском направлении МЖД изменится с 27 мая до 10 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 27 мая до 10 июля из-за запуска D3. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) Москвы.

Уточняется, что часть поездов будет отменена. Некоторые изменят свой маршрут и остановки. Также будут увеличены интервалы в движении поездов. Интервалы составят 30–40 минут. До Казанского вокзала будут следовать поезда с увеличенными интервалами до 10 минут в пиковые часы пассажиропотока.

Дептранс предлагает альтернативные маршруты, чтобы добраться до центра города. Отмечается, что в указанный промежуток дат будет введено ограничение на движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино. Это необходимо для строительства тоннеля к запуску D3, сообщает Telegram-канал Дептранса.

С 1 июня оплата проезда банковской картой на турникетах для пассажиров Ленинградского направления Октябрьской железной дороги станет недоступна.

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