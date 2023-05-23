Оплата проезда банковской картой в «Ласточках» на участке Москва — Тверь отменят с 1 июня

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С 1 июня оплата проезда банковской картой на турникетах для пассажиров Ленинградского направления Октябрьской железной дороги станет недоступна. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

— С 1 июня для пассажиров МТППК станет временно недоступна система «Быстрый путь», позволяющая оплачивать проезд банковской картой на турникетах, — говорится в сообщении.

Такое решение необходимо для начала внедрения и тестирования новой билетной системы в рамках подготовки к запуску МЦД-3, сообщает ТАСС.

Недавно на всех направлениях «Аэроэкспресса» начала работу оплата по биометрии. Ранее ее подключили в аэропорту Шереметьево. Теперь по два терминала открылись в Домодедове и Внукове.

Пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) с 15 мая смогут записать билет «Кошелек» на карту «Тройка». Также с 22 мая услуга станет доступна на Ярославском направлении МЖД.

Москвичи стали чаще платить банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца. Число таких оплат в марте этого года выросло на 55 процентов по сравнению с мартом 2022 года — с 12,7 миллиона до 19,6 миллиона раз.