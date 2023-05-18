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Оплата по биометрии заработала на всех направлениях «Аэроэкспресса»

Полина Пашкина
Город
Оплата по биометрии заработала на всех направлениях «Аэроэкспресса»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На всех направлениях «Аэроэкспресса» начала работу оплата по биометрии. Ранее ее подключили в аэропорту Шереметьево. Теперь по два терминала оплаты по биометрии открылись в Домодедово и Внуково. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На данный момент в системе зарегистрированы уже более 320 тысяч пользователей. Ожидается, что до конца года оплату по биометрии будут применять порядка 500 тысяч человек.

— Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса», — сообщил Максим Ликсутов.

Благодаря банковскому уровню защиты система оплаты по биометрии исключает вмешательство со стороны. Пользоваться сервисом в терминалах «Аэроэкспресса» смогут все, кто уже применяет его в метро и на МЦК, дополнительная регистрация не требуется, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В приложении «Метро Москвы» москвичи могут отслеживать состояние бонусного счета, если они подключены к программе лояльности «Город».

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