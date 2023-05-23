Школьник ранил ножом двух одноклассников во время последнего звонка в башкирском селе

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Выпускник девятого класса башкирского села напал с ножом на двух одноклассников во время празднования последнего звонка на природе. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Девятиклассники в Иглинском районе отмечали последний звонок на природе у озера. Несовершеннолетние, предположительно, выпивали, завязалась ссора, и один из них ударил ножом одного мальчика в живот, другого — в грудь, — рассказал он.

Известно, что пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизням ничего не угрожает, передает РИА Новости.

В этот же день совершил нападение с ножом еще один выпускник, но уже 11-го класса, из поселка Иловля Волгоградской области. В самый разгар линейки по поводу окончания школы парень достал из носка нож и неожиданно схватил за горло одноклассницу. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».