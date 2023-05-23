Подмосковные врачи удалили у женщины полуметровую кисту

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные врачи удалили пациентке две крупные кисты яичников, одна из которых достигла 50 сантиметров в диаметре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области во вторник, 23 мая.

В гинекологическое отделение в подмосковном городе Электросталь врачи доставили 47-летнюю жительницу. Она жаловалась на сильные боли в животе и температуру 39,9.

Исследование показало, что у нее образовались две крупные кисты яичников: 15 и 50 сантиметров в диаметре. Одна капсула вскрылась, и ее содержимое проникло в брюшную полость. В связи с этим врачи решили проводить срочную операцию.

— Сперва мы сделали разрез в брюшной стенке и удалили кисты яичников. Затем при помощи специального вакуумного отсоса откачали жидкость из брюшной полости, — рассказал заведующий гинекологического отделения Игорь Ликий.

Операция заняла полтора часа и прошла успешно. Репродуктивную функцию пациентки удалось сохранить. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Ее обязали наблюдаться у врача-гинеколога по месту жительства.

Другой инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Местные врачи смогли восстановить мужчине руку, которую он травмировал во время взрыва газового баллона.