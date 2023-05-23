Ефимов: Китайские инвесторы вложили в экономику Москвы более 900 миллионов долларов

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы из Китая превысил 900 миллионов долларов. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По состоянию на 2022 год китайские инвесторы вложили в экономику Москвы 910 миллионов долларов. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, еще треть инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность, а более 16 процентов — на промышленность.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Москва обладает большим потенциалом для локализации китайского бизнеса.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, город активно развивает инновационную инфраструктуру и предлагает площадки под размещение предприятий. Так, китайские инвесторы могут локализовать производство на территории технополиса «Москва», заключил Овчинский.

Столичное правительство в апреле 2023 года согласовало договор участия, в рамках которого будет построено еще девять социальных объектов. В районах Хорошевский, Перово, Печатники и Останкинский появятся шесть образовательных учреждений, рассчитанных на три тысячи человек.