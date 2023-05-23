Санду заявила, что Молдавия будет выполнять постановления МУС в отношении Путина

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В случае приезда президента России Владимира Путина в Молдавию, правоохранительные органы страны произведут его арест. Об этом во вторник, 23 мая, заявила президент республики Майя Санду.

По ее словам, арест будет произведен в согласии с ордером, который выдал Международный уголовный суд (МУС).

— Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда, — сказала глава государства.

Также Санду отметила, что благодаря Украине теперь нет риска военного вторжения для Республики Молдова. По ее словам, Украина удерживает российскую армию дальше от границ республики. На протяжении многих Россия пытается шантажировать нашу страну, используя энергию, заявила политик в интервью Euronews Romania.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

МУС, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, дискредитировал себя уже во многих аспектах.