Москвичам пообещали похолодание в выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На этих выходных в столице ожидается похолодание, однако, с понедельника температура вновь будет расти. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

— По нашим прогнозам, среда продолжит «число летних дней» со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около плюс 13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку. Еще немного теплее, до плюс 21 — плюс 23, будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день, — говорится в сообщении.

Апогеем «летних» дней станет пятница, воздух прогреется до плюс 22—24 градусов. Но благодаря южному циклону, придут дожди и вновь прогремят грозы. Уже в субботу развернется холодный атмосферный фронт, температура воздуха составит 17—19 градусов. В воскресенье похолодание достигнет максимума — температура днем едва преодолеет отметку в плюс 15, а в ночь на понедельник опустится до плюс 5. Поток холода будет недолгим, в понедельник столбики термометров вернутся к 20-градусным значениям, сообщает портал Метеовести.

Метеоролог Евгений Тишковец отметил заявление Всемирной метеорологической организации о том, что в ближайшие пять лет уровень глобального потепления на планете может превысить порог в 1,5 градуса, является лишь предположением, которое не имеет никакого аргументированного обоснования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой».