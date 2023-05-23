«Это бред»: синоптик Тишковец назвал сообщения о глобальной жаре в Москве информационным вбросом

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Заявление Всемирной метеорологической организации о том, что в ближайшие пять лет уровень глобального потепления на планете может превысить порог в 1,5 градуса является лишь предположением, которое не имеет никакого аргументированного обоснования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил метеоролог Евгений Тишковец.

По мнению эксперта, определить, насколько изменятся температурные и общие климатические показатели на Земле, крайне тяжело.

— Нам порой сложно узнать, насколько изменятся характер погоды через неделю. А тут заявление Всемирной метеорологической организации о том, что через пять лет климатические показатели возрастут с точными цифрами. Это знает только один бог, — сказал синоптик.

Тишковец назвал подобные прогнозы абсолютно беспочвенными и призвал им не доверять.

— Это такой же бред, как и заявления некоторых климатологов и синоптиков о самом жарком лете в Москве за последние 150 лет, — подчеркнул спикер.

Эксперт предположил, что подобные вбросы могут распространять в СМИ инфодиверсанты.

— Мнение о том, что промышленные предприятия как-либо могут провоцировать глобальное потепление, тоже является ошибочным. На все эти процессы антропогенные факторы влияют в последнюю очередь, — пояснил спикер.

Эксперт призвал не обращать внимания на подобные сообщения, поскольку в них нет и доли истины.

О том, что российскую столицу из Москвы могут в недалеком будущем перенести в Красноярск или Новосибирск, ранее сообщили в ряде СМИ. Такое решение может быть принято при наихудшем сценарии потепления на планете.

По данным некоторых климатологов, жара в столичном регионе, которая наблюдалась в Москве раз в десятилетие, будет теперь каждые три года, что сделает жизнь в мегаполисе в летний период невыносимой.

Во Всемирной метеорологической организации также уточнили, что в ближайшие пять лет уровень глобального потепления на Земле превысит порог в полтора градуса, что неминуемо отразится на температурных показателях планеты.