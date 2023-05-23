Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК: Причиной нападения выпускника на одноклассницу под Волгоградом могла стать невзаимная любовь

Евгений Силаев
Происшествия
СК: Причиной нападения выпускника на одноклассницу под Волгоградом могла стать невзаимная любовь
Фото: СК РФ

Одиннадцатиклассник, напавший с ножом на одноклассницу во время последнего звонка, мог пойти на преступление из-за неразделенной любви или компьютерных игр. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области.

— По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры, — сообщили в ведомстве.

В данный момент жизни и здоровью школьницы ничто не угрожает. Следователи также дадут оценку работы руководства школы, передает РИА Новости.

Кроме того, «Рен ТВ» опубликовал кадры допроса одиннадцатиклассника. Подросток признался, что пострадавшая ему ничего плохого не сделала, а он попытался ее убить из корыстных побуждений.

— Вымогательством заняться денег. Со всей школы и у мамки с папкой, — признался подросток.

Инцидент произошел во вторник, 23 мая, в поселке Иловля Волгоградской области. Во время последнего звонка одиннадцатиклассник неожиданно попытался перерезать горло стоявшей перед ним школьницы, однако его смогли остановить. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет Дети Волгоградская область Школы
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Уникальное издание стало нам ближе

Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте