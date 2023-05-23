Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил пьяный дебош в самарском баре

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Лидер рок-группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в баре в Самаре. Музыкант кидался стульями и кричал на посетителей. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

В сам бар фронтмен «Зверей» пришел уже выпившим и сразу же стал вести себя агрессивно, пишет Telegram-канал «Shot». Билык кидался семечками в одного из посетителей и всячески пытался спровоцировать драку. Оппонент музыканта сначала пытался разрешить конфликт на словах, однако вскоре завязалась потасовка.

Лидер рок-группы принялся кидать в соперника стулья и кричать матом. Музыканта пытались удержать несколько человек, которые вскоре и вывели его из заведения.

В декабре прошлого года в отношении российского певца Григория Лепса было возбуждено уголовное дело после драки в пабе на Московском проспекте. Потерпевший сидел в заведении и играл в нарды, когда известный музыкант подошел к нему и предложил сыграть на деньги. Петербуржец отказался, после чего между мужчинами завязалась драка.