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Приметы и советы

Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Дня воинской присяги

Евгений Жуков
Общество
Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Дня воинской присяги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении 21 ноября Дня воинской присяги. Соответствующий документ опубликован во вторник, 23 мая, на сайте думской электронной базы.

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Принятие подобной инициативы прежде всего направлено на воспитание российской молодежи в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и вооруженным силам страны.

По словам авторов законопроекта, 21 ноября закрепит важнейшее историческое событие в жизни страны и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга, говорится на сайте.

29 апреля Минобороны России опубликовало проект внесения изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. В пояснительной записке к проекту отмечается, что личные дела призывников отныне будут формироваться на основе полученных сведений из различных информационных систем.

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