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Прохожие задержали грабителя в центре Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Прохожие задержали грабителя в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Тверская улица Карта всех событий

В центре столицы прохожие помогли задержать мужчину, который ограбил девушку в салоне автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 23 марта.

По его словам, преступление произошло в салоне автобуса на остановке «Тверская площадь». Мужчина подошел к пассажирке, внезапно выхватил у нее телефон из рук и выбежал из транспортного средства. Потерпевшая побежала за ним, прося у прохожих о помощи.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Прохожие схватили грабителя. Телефон он выронил, и девушка вернула аппарат себе. О произошедшем сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Архангельской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Другое ограбление произошло в московском метро. Гость столицы попросил пассажира телефон, чтобы срочно позвонить, после чего забрал аппарат и скрылся. Инцидент попал на видео.

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