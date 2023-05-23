Москвич отдал другу машину и заявил в полицию о ее пропаже

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Москва, 2-й Нагатинский проезд Карта всех событий

В столице молодой человек совершил ложный донос на друга, который якобы украл его машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО во вторник, 23 мая.

По данным ведомства, в полицию пришел 21-летний житель района Нагатино-Садовники и сообщил, что у него угнали автомобиль марки Daewoo, который был припаркован у дома во 2-м Нагатинском проезде.

По данному факту была проведена проверка, которая показала, что «потерпевший» сам отдал свою машину другу, при этом не переписал на него транспортное средство. Через некоторое время молодому человеку начали приходить штрафы за нарушение ПДД, которые «заработал» его приятель. Чтобы их не оплачивать, он сообщил в полицию об угоне машины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Заявитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело по такой же статье было возбуждено после того, как заместитель попробовал оболгать директора столичной клиники. Он пытался добиться отстранения женщины, обвинив ее в финансовых махинациях, а в результате сам оказался на скамье подсудимых.