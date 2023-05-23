Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвич отдал другу машину и заявил в полицию о ее пропаже

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич отдал другу машину и заявил в полицию о ее пропаже
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, 2-й Нагатинский проезд Карта всех событий

В столице молодой человек совершил ложный донос на друга, который якобы украл его машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО во вторник, 23 мая.

По данным ведомства, в полицию пришел 21-летний житель района Нагатино-Садовники и сообщил, что у него угнали автомобиль марки Daewoo, который был припаркован у дома во 2-м Нагатинском проезде.

По данному факту была проведена проверка, которая показала, что «потерпевший» сам отдал свою машину другу, при этом не переписал на него транспортное средство. Через некоторое время молодому человеку начали приходить штрафы за нарушение ПДД, которые «заработал» его приятель. Чтобы их не оплачивать, он сообщил в полицию об угоне машины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Заявитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело по такой же статье было возбуждено после того, как заместитель попробовал оболгать директора столичной клиники. Он пытался добиться отстранения женщины, обвинив ее в финансовых махинациях, а в результате сам оказался на скамье подсудимых.

Район Нагатино-Садовники Москва Полиция Доносы Преступления
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Уникальное издание стало нам ближе

Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте