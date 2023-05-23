«База для раскола»: названы страны, которые спровоцируют развал Евросоюза

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В Европе назрел раскол не только по вопросам антироссийских санкций, но и из-за отношения к Украине. В лагере противников последних уже находится Венгрия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее стало известно, что главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку из-за позиции последней страны. Венгерские дипломаты блокируют 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и не утверждают выделение Украине военной помощи из Европейского фонда мира.

— Антироссийские санкции действительно раскалывают Евросоюз. Но есть и более глубокий раскол по линии отношения к Украине как к проекту «анти-России», — утверждает собеседник «ВМ».

По словам Журавлева, Венгрия не единственная страна, которая не поддерживает киевский режим. Венгры, как считает политолог, с самого начала были против Украины. Сейчас Будапешт выторговывает у Брюсселя различные преференции для себя в обмен на утверждение пакетов «помощи» для Киева.

— Венгрия — база для раскола Евросоюза, — уверен эксперт. — К ней также могут присоединиться Сербия, Греция, Словакия. Эти страны отличают долгие положительные связи с Россией и относительная молодость в ЕС, то есть у них голова еще не забита, как у немцев.

При этом в ЕС есть и другие противоречия, которые могут привести к расколу. Среди них — позиция Польши, которая, по мнению Журавлева, собирается «съесть» Украину, в то время как «старая» Европа против этого.

— Евросоюз развалится, но будет это нескоро — в перспективе нескольких десятилетий. Хотя госпожа фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. «ВМ») может справиться быстрее, если ей дадут порулить, — заключил Журавлев.

ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, а также новые транши военной помощи Украине. По данным СМИ, Венгрия блокирует очередной санкционный пакет и выделение средств Киеву. В Будапеште заявили, что не изменят позицию, пока OTP Bank Group остается в украинском списке «спонсоров войны».