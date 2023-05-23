Politico: Бербок и Сийярто вступили в Брюсселе в перепалку из-за блокировки помощи Киеву

Фото: МИД РФ

Встреча главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи украинским властям. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил обозреватель издания Politico Якопо Баригацци.

— По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник, 22 мая, во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине, — сказано в публикации.

Журналист написал, что Бербок упрекнула коллегу за отказ одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Украине. Также она процитировала некие «неуточненные сообщения» о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, добавил Баригацци.

Сийярто отверг обвинения и назвал отчеты неверными.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт собирается выступать против выделения 500 миллионов евро из Еврофонда мира на вооружение ВСУ до тех пор, пока OTP фигурирует в списке «спонсоров войны». Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло венгерский банк в данный перечень из-за якобы льготного кредитования военных ВС РФ.

19 мая Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить площадку, на которой Россия и Украина смогут провести переговоры. Он отметил, что его страна граничит с Украиной и «платит высокую цену» за этот конфликт, так как на Украине проживает большая венгерская диаспора, членов которой мобилизуют.