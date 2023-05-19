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В МИД Венгрии заявили о готовности страны предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Полина Пашкина

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
В МИД Венгрии заявили о готовности страны предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева
Фото: Pixabay

Венгрия готова предоставить площадку, на которой Россия и Украина смогут провести переговоры. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что его страна граничит с Украиной и «платит высокую цену» за этот конфликт, поскольку на Украине проживает большая венгерская диаспора, членов которой мобилизуют. Чтобы сохранить жизни, необходимо вернуть мир, считает Сийярто.

Он добавил, что в самом начале специальной военной операции он переговорил с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, предложив место для мирных переговоров в Венгрии в любое время, передает РИА Новости.

Польша во главе группы стран, в которую входят Венгрия, Эстония, Латвия и Литва, призывает украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт, даже если для этого понадобится оставить должность, заявил американский журналист Сеймур Херш. Почему европейские государства меняют точку зрения относительно украинского конфликта, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

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