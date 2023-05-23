Овчинский: Отклик на вакансии в промышленности вырос благодаря проекту «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Развитие промышленного туризма в столице и реализация проекта способствовали тому, что вырос отклик на вакансии в сфере промышленности. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в ходе круглого стола на тему «О развитии туризма между Россией и Китаем» в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

— В честь юбилейного года проекта мы решили проводить экскурсии в течение нескольких недель, чтобы как можно больше желающих побывало на предприятиях. Первые два сезона в этом году начали весной и за март — апрель организовали около 320 экскурсий, свыше 50 мастер-классов, викторины и квизы. Участниками мероприятий стали более 11 тысяч человек. Такие акции помогают ближе познакомиться с инженерными специальностями, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что в целом благодаря развитию проекта был отмечен отклик на вакансии в промышленности вырос на 10–15 процентов.

В рамках проекта «Открой#Моспром» для учащихся высших учебных заведений и колледжей столицы также проводятся специальные мероприятия. В течение нескольких дней во время студнедели ребята принимают участие в хакатонах, экскурсиях и быстрых собеседованиях. Подобные прошедшие акции посетили примерно три тысячи человек, и в результате каждый десятый участник трудоустроился или прошел стажировку на столичном промпредприятии.

Только в марте — апреле 2023 года около двух тысяч студентов приняли участие примерно в 90 экскурсиях по 30 предприятиям. Они побывали на Московском тормозном заводе «Трансмаш», где производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов, предприятии «Альфа Автоматив Техноложиз», на котором изготавливают кузовные детали для автотранспорта, заводе деревоизделий, выпускающем стройматериалы, а также на многих других производственных площадках.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году и порядка 10 форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. За это время его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек. Участники могут завести новые знакомства, расширить кругозор, а также проверить свои знания о московской промышленности и индустриальном развитии страны во время интеллектуальных игр. Например, в апреле 2022 года 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны приняли участие в онлайн-квизе от «Открой#Моспром», который вошел в Книгу рекордов России.