Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам объяснили, что делать с поселившимся по соседству семейством лис

Евгений Белоусов
Город
Москвичам объяснили, что делать с поселившимся по соседству семейством лис
Фото: Unsplash

Нередко москвичи сталкиваются с поселившимися в городе лисами. Так, недавно лису с лисятами заметили на территории бывшего детского сада на юго-западе города. Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы рассказала, как поступить при обнаружении такого соседства.

— Весной рыжие гости перебираются в город в поисках пропитания и укромных мест для выведения потомства. Выбирают территории социальных учреждений или частных домов, обустраиваясь в подвалах или под верандами, — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить соседства с лисьим семейством, следует регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию, а также регулярно осматривать ее.

Не стоит поддаваться соблазну прикормить и приручить дикое животное. Лисы могут быть переносчиками различных заболеваний, несмотря на вакцинацию от бешенства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы.

Москва Животные
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Уникальное издание стало нам ближе

Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте