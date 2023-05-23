Москвичам объяснили, что делать с поселившимся по соседству семейством лис

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Нередко москвичи сталкиваются с поселившимися в городе лисами. Так, недавно лису с лисятами заметили на территории бывшего детского сада на юго-западе города. Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы рассказала, как поступить при обнаружении такого соседства.

— Весной рыжие гости перебираются в город в поисках пропитания и укромных мест для выведения потомства. Выбирают территории социальных учреждений или частных домов, обустраиваясь в подвалах или под верандами, — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить соседства с лисьим семейством, следует регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию, а также регулярно осматривать ее.

Не стоит поддаваться соблазну прикормить и приручить дикое животное. Лисы могут быть переносчиками различных заболеваний, несмотря на вакцинацию от бешенства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы.