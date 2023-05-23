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«Подрастут и уйдут»: эксперт рассказал о поселившихся в заброшенном детсаду в Москве лисятах

Евгений Белоусов
Город
«Подрастут и уйдут»: эксперт рассказал о поселившихся в заброшенном детсаду в Москве лисятах
Фото: Unsplash
Москва, улица Академика Бакулева Карта всех событий

На территории заброшенного детского сада на юго-западе Москвы поселилось лисье семейство. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Очевидцы заметили двух лисят, живущих в заброшенном детсаде на улице Академика Бакулева, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

Однако опасаться животных нет смысла, они безобидны, рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

— Людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория. Лисята подрастут и уйдут, — объяснил он.

По словам Бурмистрова, лисята уже родились на территории детского сада, а не пришли туда. В Москве часто можно встретить лис — это вполне нормальное явление для столицы, добавил он.

Однако всегда следует помнить, что лиса — животное дикое, даже если не проявляет агрессии. Нельзя пытаться приблизиться к ней и попытаться погладить, передает слова Бурмистрова РИА Новости.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы рассказала, что делать, если по недалеко от дома обнаружились лисы. Чтобы не допустить соседства с лисьим семейством, следует регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию, а также регулярно осматривать ее.

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