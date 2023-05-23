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Москвич похитил партию машин со склада в Подмосковье

Степан Жирнов
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Москвич похитил партию машин со склада в Подмосковье
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Московская область, Химки, Вашутинское шоссе Карта всех событий

Житель столицы похитил со склада в Подмосковье партию радиоуправляемых машин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 23 мая.

По ее словам, в полицию обратилась 53-летняя жительница города Химки, которая сообщила, что со склада местной организации на Вашутинском шоссе похитили партию игрушек. Ущерб составил 718 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний москвич, менеджер той же компании. Во время допроса мужчина признал свою вину.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Примерно такой же ущерб нанесли салону сотовой связи в Подмосковье молодые люди, которые залезли ночью в торговую точку. Злоумышленники заменили в коробках дорогие телефоны на дешевые подделки, после чего скрылись.

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