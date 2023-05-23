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Приметы и советы

Стало известно о судьбе львенка Симбы, которого собирались продать через интернет

Евгений Силаев
Общество
Стало известно о судьбе львенка Симбы, которого собирались продать через интернет
Фото: Telegram / Светлана Радионова

Четырехмесячную львицу Симбу, которую хозяин пытался продать через интернет, поместили на карантин. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в подмосковном парке львов «Земля прайда».

— Сейчас животное находится на карантине, не в парке. Скоро мы получим анализы львицы. Если все показатели в норме, она переедет через полторы недели, — рассказал директор парка Виктор Агафонов.

По его словам, сначала хищник будет в маленьком вольере, где сможет познакомиться с сородичами. После этого ее выпустят на основную территорию, передает РИА Новости.

Львицу Симбу доставили в Подмосковье из Уфы после того, как Росприроднадзор изъял хищника. Предыдущий владелец зверя пытался продать его через интернет. Выяснилось, что животное содержалось в обычной квартире без соответствующих разрешительных документов.

Ранее сотрудники Калининградского зоопарка приняли решение передать в Москву самку балтийского тюленя. Специалисты обнаружили ее в возрасте одного месяца на пляже в Светлогорске.

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