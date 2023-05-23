В Подмосковье мужчина убил знакомого из-за спора на парковке ТЦ

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В Подмосковье мужчина зарезал знакомого и еще одного ранил из-за ссоры у торгового центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 23 мая.

По ее словам, преступление произошло в городе Королев вечером 21 мая. На парковке у торгового центра поссорились трое мужчин. В ходе конфликта один из них достал нож и несколько раз ударил им своих оппонентов, после чего сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали врачей и полицию. Мужчин госпитализировали. Позже, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемого задержали по горячим следам в городе Щелково. Им оказался 40-летний местный житель Королева.

— В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта, — заключила Врадий.

Еще одно убийство произошло на юго-западе столицы 22 мая. В квартире жилого дома на Шоссейной улице 25-летняя женщина поссорилась со своим 32-летним мужем и ударила его ножом в живот. От полученных ран мужчина скончался на месте.