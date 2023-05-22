Появились кадры с места убийства мужчины в квартире в Печатниках

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Появились кадры с места убийства мужчины на юго-востоке столицы. Их опубликовала пресс-служба прокуратуры города Москвы в понедельник, 22 мая.

По информации ведомства, преступление произошло в квартире жилого дома на Шоссейной улице. Пьяная 25-летняя женщина поссорилась со своим 32-летним мужем, схватила нож и ударила его в живот. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали. На допросе женщина полностью признала свою вину. Привлечение ее к ответственности поставили на контроль в Люблинской межрайонной прокуратуре.

В ближайшее время суд изберет фигурантке меру пресечения.

Другое убийство произошло в Санкт-Петербурге. В номере отеля «Вертикаль» обнаружили тело 38-летней порноактрисы с множественными ножевыми ранениями в области шеи. Ее спутник, 30-летний мужчина, также найден мертвым под окнами здания.