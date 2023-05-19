Порноактрису жестоко убили в номере отеля в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в номере отеля обнаружено тело порноактрисы с множественными ножевыми ранениями в шею. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, убийство 38-летней женщины произошло в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте. Установлено, что с ней в номере был 30-летний мужчина, который также получил серьезные травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Как сообщил Telegram-канал Shot, погибшая ранее была судима по статьям за присвоение и растрату, а также за оборот наркотиков. Ее осудили на два года условно.

Другую порноактрису также жестоко убили в Санкт-Петербурге, в собственной квартире. Подозреваемым по делу проходил ее молодой человек, который на допросе признал свою вину и подробно рассказал о совершенном преступлении.